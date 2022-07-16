Jandarma Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakaladı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 27 yabancı uyruklunun yakalandığı bildirildi.
Yurt Haberleri 16.07.2022, 13:17
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, altı bölgede Pakistan, Cezayir ve Filistin uyruklu 27 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
25
açık
Günün Anketi Tümü