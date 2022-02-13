Kağızman-Ağrı kara yolunu açma çalışmaları devam ediyor
Kars'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldığı bildirildi.
Yurt Haberleri 13.02.2022, 15:25
Kağızman ilçesinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu kapandı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin, Cumaçay bölgesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bölgede tipi etkisini sürdürüyor.
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