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Kağızman-Ağrı kara yolunu açma çalışmaları devam ediyor

Kars'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldığı bildirildi.

Yurt Haberleri 13.02.2022, 15:25
Kağızman-Ağrı kara yolunu açma çalışmaları devam ediyor

Kağızman ilçesinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu kapandı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin, Cumaçay bölgesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bölgede tipi etkisini sürdürüyor.

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#Kars
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