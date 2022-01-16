Kar, Trabzon'da uçak seferlerinin iptaline yol açtı
Kentte hava muhalefeti sebebiyle bazı uçak seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
Yurt Haberleri 16.01.2022, 15:53
Trabzon'da dünden itibaren aralıklarla etkili olan kar, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Bazı hava yolu şirketlerince Trabzon'dan çeşitli şehirlere yapılması planlanan karşılıklı seferler gerçekleştirilemedi.
Trabzon'dan İstanbul, Adana ve Antalya'ya karşılıklı bazı uçuşların iptal edildiği, hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin normale döneceği bildirildi.
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