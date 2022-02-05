Kar yağışı Kastamonu'da 57 köyün yolunu kapattı
Kastamonu'da 57 köye kar sebebiyle ulaşım sağlanamıyor.
Yurt Haberleri 05.02.2022, 12:56
Kastamonu'da 57 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 7, ilçelerden Ağlı'da 4, Küre ve Araç'ta 9'ar, Devrekani ve Azdavay'da 8'er, İhsangazi'de 1, Şenpazar'da 5 ve Tosya'da 6 olmak üzere 57 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.
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