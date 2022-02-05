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Kar yağışı Kastamonu'da 57 köyün yolunu kapattı

Kastamonu'da 57 köye kar sebebiyle ulaşım sağlanamıyor.

Yurt Haberleri 05.02.2022, 12:56
Kar yağışı Kastamonu'da 57 köyün yolunu kapattı

Kastamonu'da 57 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 7, ilçelerden Ağlı'da 4, Küre ve Araç'ta 9'ar, Devrekani ve Azdavay'da 8'er, İhsangazi'de 1, Şenpazar'da 5 ve Tosya'da 6 olmak üzere 57 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

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#kar #Kastamonu
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