Karbonmonoksit bir aileyi yok etti
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren anne, kızı ve torununun cenazeleri defnedildi.
Yurt Haberleri 13.02.2022, 15:20
Onur Mahallesi'nde yaşayan Behiye Özkan'dan (65) dün haber alamayan yakınlarının durumu polise bildirmesinin ardından çilingir yardımıyla girilen evde cansız bedenleriyle karşılaşılan Behiye Özkan, kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik'in (8) cenazesinin, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Anne, kızı ve torunun cenazeleri, Kaplan Kardeşler Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeşil Kent Mezarlığı'na defnedildi.
Gaziantep'te dün yakınlarının haber alamaması üzerine çilingir yardımıyla girilen evde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Behiye Özkan, kızı Selma Özkan ve torunu Yusuf Özçelik'in cansız bedenleriyle karşılaşılmıştı.
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