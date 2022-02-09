Karbonmonoksit ölüm saçıyor
Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen annenin yaşamını yitirdiği, oğlunun ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Yurt Haberleri 09.02.2022, 13:25
Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyünde yaşayan Nazente Özdaş (57) ile oğlu Beytullah Özdaş'tan (38) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Nazente Özdaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan Beytullah Özdaş ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne ve oğlunun sobadan sızan gazdan zehirlendikleri öğrenildi.
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