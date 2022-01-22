Karbonmonoksit yine can aldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Yurt Haberleri 22.01.2022, 13:28
Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Memduh Emen (45) ve eşi Lamia Emen'den (43) haber alamayan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlenen çiftin cesedi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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