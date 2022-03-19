Kars-Iğdır kara yolu kapandı
Yoğun kar ve tipi sebebiyle Kars-Iğdır kara yolunda çift yönlü olarak ulaşım sağlanamıyor.
Yurt Haberleri 19.03.2022, 13:50
Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kar-Iğdır kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor.
Polis ve jandarma ekipleri, çok sayıda aracın mahsur kaldığı kara yolunu ulaşıma kapattı.
Karayolları ekipleri, kara saplanan araçların kurtarılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.
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