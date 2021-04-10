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Kars'ta 2 köyde karantina başlatıldı

Kars'ta iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yurt Haberleri 10.04.2021, 19:09
Kars'ta 2 köyde karantina başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka ilçesine bağlı Üçpınar köyü ile merkeze bağlı Mezra köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararın ardından köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

AA

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#Kars
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