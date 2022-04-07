Kars'ta 3 ilçede arazi toplulaştırması yapılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Kars'ın Akyaka ilçesinde 16, Arpaçay'da 15 ve Susuz'da 7 köyde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Belirlenen sınırlar içinde olup, arazi toplulaştırma kriterlerine uygun bulunmayan yerler ile teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun görülmeyen tepelik, taşlık, çukurluk ve yoğun sabit tesis bulunan alanlar toplulaştırma harici bırakılacak.