Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da ölçüldü.

Günübirlik ya da konaklamak için kayak merkezini tercih edenler, aralıklarla devam eden ve toplam uzunluğu 70 kilometre olan pistlerde kayak ile snowboard yaparak tatilin keyfini çıkarıyor.

Kartalkaya'ya ailesi ile birlikte Muğla’dan geldiğini ifade eden Ayşe Naz Özyalçın, çok eğlenceli bir tatil geçirdiğini belirterek, Tatil çok eğlenceli geçiyor. Kayak yapmayı çok sevdim. Buraya daha önce gelmemiştim. Çok güzel bir yer. Pistleri de çok güzel." dedi.

Ferhat Özyalçın ise her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek, "Bir problemimiz yok. Eğleniyoruz. Zaten hava şartları da iyi şu an kaymak için. Martın son günlerinde etkili olan kar yağışı bizim açımızdan iyi. Ama zorda olan insanlar da var. Biz keyfini çıkartıyoruz. Ama, Allah başka insanlara kolaylık versin." şeklinde konuştu.

AA