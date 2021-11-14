Kasım ayında denize girdiler
Antalya'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 23 ve nem oranı yüzde 39 olarak ölçülürken, yerli ve yabancı turistler kasımda deniz keyfi yaptı.
Yurt Haberleri 14.11.2021, 16:23
Antalya'da yerli ve yabancı turistler, kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23, nem oranının yüzde 39 olarak ölçüldüğü kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
Bazı turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi.
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