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Kastamonu'da 2 köy karantinaya alındı

Kastamonu'da 2 köy korona salgını sebebiyle karantina altına alındı.

Yurt Haberleri 01.04.2021, 09:47
Kastamonu'da 2 köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, hızlı vaka artışı nedeniyle Yukarımescit ve Aşağımescit köylerinin 10 gün karantinaya alındığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin köylerde gerekli tedbirleri alacağı bildirilen açıklamada, karara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

AA

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#Kastamonu
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