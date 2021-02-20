Erciyes'te kayak yoğunluğu

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne charter seferlerle gelen yabancı turistler ile seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Charter seferlerle Ukrayna, Rusya, Polonya'dan Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Erciyes'te pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Dağ otellerinde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, tesislerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor.

AA