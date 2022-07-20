Kayseri'de otobüs yoldan çıktı, 12 kişi yaralandı
İstanbul'dan Malatya istikametine giden R.G. idaresindeki 34 DY 6530 plakalı yolcu otobüsü, Kamber mevkisinde yoldan çıkarak bankete girdi.
Yurt Haberleri 20.07.2022, 10:39
Kayseri'de yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 12 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Malatya istikametine giden R.G. idaresindeki 34 DY 6530 plakalı yolcu otobüsü, Kamber mevkisinde yoldan çıkarak bankete girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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