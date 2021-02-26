Kayseri pastırması salgın sürecinde e-ticaret üzerinden satıldı

Kayseri esnafı, Türkiye'nin dört bir yanına hem sağlıklı hem de lezzetli pastırmaları, e-ticaret platformu üzerinden satmaya devam ediyor.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, AA muhabirine, Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığı "Seyahatname"sinde söz ettiği pastırmanın yüzyıllardan bu yana kentte üretildiğini söyledi.

Pastırmanın 17. yüzyıldan öncesine dayanan bir ürün olduğunu belirten Bağlamış, "Evliya Çelebi de pastırmanın Kayseri'ye özgü bir ürün olduğunu belirtiyor. Türkiye'de en fazla pastırma üretimi yapan iliz." ifadelerini kullandı.

Pastırma denilince Kayseri, Kayseri denilince pastırmanın akla geldiğini dile getiren Bağlamış, özellikle salgın sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı üreticilerin pastırmayı e-ticaret platformundan kargoyla Türkiye'nin her yerine ulaştırdığını anlattı.

Salgına rağmen Kayseri pastırmasının tercih edilirliğinin artmasına sevindiklerini ifade eden Bağlamış, şöyle konuştu:

"2019 yılında 335 ton pastırma, 2 bin 645 ton sucuk borsamızda işlem gördü. 2020 yılında pastırma ve sucuk satışlarımızda 2019'a kıyasla yüzde 10 bir artış oldu. Salgın, pastırma ve sucuk satışını vurmadı. Kayseri Ticaret Borsasında 2020 yılında 450 ton pastırma, 3 bin 500 ton da sucuk işlem gördü. Kayseri'de, borsamızda işlem görenlerin en az 3 katı daha pastırma ve sucuk üretiliyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının da bu yıl iyi gitmesi pastırma üretimimizi olumlu etkiledi. Bu, üreticilerimizi de sevindirdi."

Satışların yüzde 40'ını e-ticaret oluşturuyor

Pastırmacı esnafından Abdullah Akçakoyunlu da yaklaşık 2 yıldır e-ticaret yoluyla satış yaptıklarını söyledi.

Müşterilerinin hem telefonla hem de sosyal medyadan pastırma siparişi verdiğini vurgulayan Akçakoyunlu, şunları kaydetti:

"Çeşitli satış platformlarında ürünlerimizi bulabiliyorlar. Bizler de sistemimizi geliştirdik. Kapıda ödeme, kredi kartıyla ödeme, havale gibi imkanlar sunduk. Büyük sıkıntımız kargo şirketleri çünkü kargoda yoğunluk oluyor. Kargo takip sistemimizi de kurduk. En kısa sürede müşteriye ulaştırmaya çalışıyoruz. Satışlarımızın şu anda yüzde 40'ı e-ticaret üzerinden yapılıyor. Epey de etkiliyor satışlarımızı. Günde 20-30 koli gönderiyoruz. Şehir dışında yaşayanlar buraya uğrayıp giderken pastırma sucuk alılardı. Seyahat de durunca herkes internet üzerinden almaya başladı."

Pastırmacı Duran Kabak ise daha önce de kargoyla pastırma gönderdiklerini ancak salgın döneminde bunun arttığını dile getirdi.

AA