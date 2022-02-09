Kazdağları'nda mahsur kalan askerler ve belediye personeli için helikopter görevlendirildi
Bakanlık, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibi için arama kurtarma helikopteri gönderildiğini duyurdu.
Yurt Haberleri 09.02.2022, 09:59
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hale gelmesiyle Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama kurtarma helikopteri görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.
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