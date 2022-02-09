Kazdağları'nda mahsur kalan askerler ve belediye personeli için helikopter görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hale gelmesiyle Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama kurtarma helikopteri görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.