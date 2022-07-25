Kene yine can aldı
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki hastanın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yurt Haberleri 25.07.2022, 11:07
Edinilen bilgiye göre, KKKA şüphesiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde 8 gündür tedavi gören 63 yaşındaki Duran Özcan yaşamını yitirdi.
Duran Özcan'ın, 15 gün önce sırtına yapışan keneyi eşinin çıkardığı, rahatsızlanması üzerine de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 2 kişi daha KKKA tedavisi görüyor.
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