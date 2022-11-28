Kimya fabrikasında korkutan yangın

Kale Mahallesi'nde madeni yağ, gres yağı ve aerosol sprey türevlerini üreten kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.

Yanan tesis içinden zaman zaman patlama sesleri duyulurken, ekipler, yangının yakın konumdaki tesislere sıçramaması için çaba gösteriyor.

Öte yandan polis ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemi alarak fabrika çevresine girişlere izin vermiyor.

Yangında ilk belirlemelere göre yaralının bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve UMKE ekibi de sevk edildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında can kaybı ve yaralının bulunmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın mahallinin etrafındaki fabrikalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup ekiplerimiz yangının çevreye etkisiyle ilgili tüm tedbirleri almıştır. Yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı araştırma çalışmaları başlatılmıştır."