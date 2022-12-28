Kırklareli'nde bir haftada 299 düzensiz göçmen yakalandı
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yurt Haberleri 28.12.2022, 15:40
Kırklareli'nde bir haftada yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 299 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Aralık tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde 299 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 araca el konuldu.
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