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Kocaeli'de yangın paniği

Gebze ilçesinde plastik ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yurt Haberleri 17.12.2022, 09:43
Kocaeli'de yangın paniği

Muallimköy Mahallesi'nde bulunan plastik ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada, üretim bölümündeki havalandırma motorunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışması yapıldı.

#yangın
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