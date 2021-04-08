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Kuvvetli rüzgarla dalgalar 4 metreye yükseldi

Düzce'de saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi bulan rüzgar 4 metrelik dalgalar oluşturdu.

Yurt Haberleri 08.04.2021, 14:13
Kuvvetli rüzgarla dalgalar 4 metreye yükseldi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.

Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 4 metreye ulaştı.

Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini 2 gün sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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#4 metrelik dalga
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hafif yağmur
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