banner39

Leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı

Ağrı'dan sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla geri gelmeye başladı.

Yurt Haberleri 05.04.2021, 09:52
Leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı

Her yıl ilkbahar aylarında il merkezine bağlı Yakınca köyüne gelen 2 leylek, yaz mevsimini eski elektrik direklerindeki yuvalarında geçiriyor.

Sonbahara kadar burada konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere göç ediyor.

"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leyleklerin, karların erimesi ve havaların ısınmaya başladığı bugünlerde tekrar köye gelmesi, yöre halkını sevindirdi.

Direklerdeki yuvalarında konaklayan leylekler drone ile görüntülendi.

AA

banner53
#ağrı
Yorumlar (0)
7
orta şiddetli yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak