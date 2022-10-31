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Malatya'da 4,1 şiddetinde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 11,27 kilometre derinlikte 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yurt Haberleri 31.10.2022, 22:11
Malatya'da 4,1 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde saat 21.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık." dedi.

Kaynak: AA
#Malatya #deprem
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