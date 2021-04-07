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Memduh Büyükkılıç'ın testi pozitif çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yurt Haberleri 07.04.2021, 12:33
Memduh Büyükkılıç'ın testi pozitif çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Büyükkılıç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Sağlık durumumun iyi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Evimde istirahat etmekteyim. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Arayıp soran bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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#Memduh Büyükkılıç
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