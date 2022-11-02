Mersin'de trafik kazası: 7 yaralı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.
Yurt Haberleri 02.11.2022, 20:28
Seren K. idaresindeki minibüsle, sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Kocavilayet Mahallesi 21. Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yola devrildi, otomobil ise kaldırıma çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralan 6'sı öğrenci 7 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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