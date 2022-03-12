Milyonlarca lira değerinde sahte dolar ele geçirildi

Hatay'da sahte 1 milyon 550 bin ABD Doları ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Defne ilçesinde sahte ABD Doları satıldığı bilgisine ulaştı.

Aşağı Okçular Mahallesi'ndeki farklı adreslere baskın yapan ekipler, sahte 1 milyon 550 bin ABD Doları ele geçirdi.

Zanlılar E.Y, H.Ç, A.U, D.Y. ve A.G. gözaltına alındı.