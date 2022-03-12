Milyonlarca lira değerinde sahte dolar ele geçirildi
Hatay'da sahte ABD Doları satıldığı bilgisine ulaşan jandarma, farklı adreslere yönelik baskınlar sonucunda 15 bin 550 adet 100'lük banknot yakaladı.
Yurt Haberleri 12.03.2022, 15:01
Hatay'da sahte 1 milyon 550 bin ABD Doları ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Defne ilçesinde sahte ABD Doları satıldığı bilgisine ulaştı.
Aşağı Okçular Mahallesi'ndeki farklı adreslere baskın yapan ekipler, sahte 1 milyon 550 bin ABD Doları ele geçirdi.
Zanlılar E.Y, H.Ç, A.U, D.Y. ve A.G. gözaltına alındı.
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