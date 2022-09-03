banner39

Muğla'da ölümlü kaza

Marmaris ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yurt Haberleri 03.09.2022, 15:30
Muğla'da ölümlü kaza

Bayram Deniz (50) idaresindeki 48 N 0527 plakalı otomobil, Çamdibi Mahallesi Yeni Datça Yolu'nda refüjdeki palmiyeye çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Deniz, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Deniz'in Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

#Muğla
Yorumlar (0)
27
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?