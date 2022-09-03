Muğla'da ölümlü kaza
Marmaris ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yurt Haberleri 03.09.2022, 15:30
Bayram Deniz (50) idaresindeki 48 N 0527 plakalı otomobil, Çamdibi Mahallesi Yeni Datça Yolu'nda refüjdeki palmiyeye çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Deniz, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Deniz'in Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.
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