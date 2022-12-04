Niğde'de ev yangını: 1 kişi öldü
Ulukışla ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yurt Haberleri 04.12.2022, 09:28 04.12.2022, 10:01
İlçeye bağlı Beyağıl köyünde Nafiz Erol'un (80) yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürdü. Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Erol'un cesedi, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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