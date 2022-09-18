Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı
Niğde'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
Yurt Haberleri 18.09.2022, 13:45
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 7 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 22 gram metamfetamin, 8,82 gram esrar, 2,24 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 72 fişek, hassas terazi, pompalı tüfek ve 29 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü adliyeye sevk edildi, diğerleri salıverildi.
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