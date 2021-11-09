Öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Çayırova ilçesinde Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü, bağlantı köprüsünden dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.

Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, öğrenci servisinin bağlantı köprüsünden aşağıya devrildiğini belirterek, çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiğini bildirdi.

Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin gereken müdahaleyi yaptığını aktaran Yavuz, yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmeye devam ettiğini kaydetti.

Vali Yavuz, yaralı sayısının şu anda netleşmediğini sözlerine ekledi.