Konya'da korkutan görüntü!

Konya'nın Karapınar ilçesinde 10 metre çapında, 40 metre derinliğinde yeni obruk meydana geldi.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Üç Obruk mevkisinde yaşayan tarım işçileri, işittikleri gürültünün ardından mısır hasadının yapıldığı tarlada obruk olduğunu fark etti.

Bölgeye gelenler, obruğu görünce büyük tedirginlik yaşadı. İçi su dolu obruğun, 10 metre çapında ve yaklaşık 40 metre derinlikte olduğu görüldü.

Öte yandan, obruğun meydana geldiği tarlanın, önceki gün üretime hazırlanması için traktörle sürüldüğü öğrenildi.

"Diğerlerinden farklı, çok korkutucu"

Bölgede çiftçilik yapan Hikmet Koçhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğun büyük bir gürültüyle çöktüğünü söyledi.

Obruğun ardından toz bulutu oluştuğunu ifade eden Koçhan, "Arkadaşlarla baktığımızda aşırı derece korktuk. Obruk içerisinde su var. Yaklaşık 40 metre. Obruk sürekli çöküyor ve genişliyor. Bu obruk derinlik bakımında diğerlerinden farklı, çok korkutucu." diye konuştu.

AA