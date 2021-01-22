Ordu Valisi'nden anlamlı hareket

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentteki 2112 yetim ve öksüze mektup yazarak ''Annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, onlardan isteyeceğin ne olurdu? sorusunu sordu. Vali Sonel, gelen cevaplara göre çocukların isteklerini yerine getirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup gönderdi.

Vali Sonel, mektubunun sonuna koyduğu "Eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım" notu ile çocuklardan isteklerini öğrendi.

Ordu Valisi yetim ve öksüz çocukları sevindirdi

Yetim ve öksüz çocuklardan gelen mektupları okurken kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da tebessüm eden Sonel, bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, genç odası, televizyon, çamaşır makinası, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi birçok talepleri olan çocukların isteklerini, hayallerini hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi.

Sonel, hazırlanan hediye paketlerini evlerine götürdüğü çocukların yüzlerindeki sevinci görünce mutluluklarına ortak oldu.

Ordu Valisi yetim ve öksüz çocukları sevindirdi[Fotoğraf: AA]ABONE OLOrdu Valisi Tuncay Sonel, kentteki 2112 yetim ve öksüze mektup yazarak ''Annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, onlardan isteyeceğin ne olurdu? sorusunu sordu. Vali Sonel, gelen cevaplara göre çocukların isteklerini yerine getirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup gönderdi.

Vali Sonel, mektubunun sonuna koyduğu "Eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım" notu ile çocuklardan isteklerini öğrendi.

Yetim ve öksüz çocuklardan gelen mektupları okurken kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da tebessüm eden Sonel, bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, genç odası, televizyon, çamaşır makinası, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi birçok talepleri olan çocukların isteklerini, hayallerini hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi.

Çisem Gül Baydemir, mektubunda talep ettiği yavru köpeğe kavuşmanın sevincini yaşadı.

Sonel, hazırlanan hediye paketlerini evlerine götürdüğü çocukların yüzlerindeki sevinci görünce mutluluklarına ortak oldu.

'Yetim ve öksüzü unutursanız yaptığımız işlerin hiçbir önemi yoktur'

Çocuklardan gelen istekler karşısında duygulanan Vali Sonel, "Yol yaparız, bina da yaparız ama siz eğer en uzak mahalledeki yetim ve öksüzü unutursanız, onlara sahip çıkmazsanız, yaptığınız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur." dedi.

Vali Sonel, yetim ve öksüz çocukların isteklerini yerine getirirken aynı zamanda oturdukları evleri de inceleyip başka nelere ihtiyaçları olduğunu tespit etme imkanı da buldu.

Vali Tuncay Sonel, yetim ve öksüz çocukları sevindiren bu sosyal sorumluluk projesine destek veren hayırseverlere de teşekkür etti.

AA

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 16:33