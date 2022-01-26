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Osmaniye-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı

Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Bahçe ilçesinden itibaren Gaziantep yönünde trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Yurt Haberleri 26.01.2022, 08:36
Osmaniye-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı

Kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine gitmek isteyen sürücülere, ilçe girişinden itibaren trafik ekiplerince izin verilmiyor.

Durdurulan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu da aynı sebepten ötürü Osmaniye'den Gaziantep yönüne doğru ulaşıma kapatılmıştı.

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#OsmaniyeGaziantep kara yolu
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