Osmaniye-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı
Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Bahçe ilçesinden itibaren Gaziantep yönünde trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Yurt Haberleri 26.01.2022, 08:36
Kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine gitmek isteyen sürücülere, ilçe girişinden itibaren trafik ekiplerince izin verilmiyor.
Durdurulan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu da aynı sebepten ötürü Osmaniye'den Gaziantep yönüne doğru ulaşıma kapatılmıştı.
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