Otobüs ile otomobil çarpıştı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Zonguldak'a giden yolcu otobüsü ile Zonguldak'tan Sakarya'ya giden otomobil, Akçakoca-Karasu bağlantı yolu Edilli mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede sürücü Fuat Karagöz ile otomobilde bulunan Fikret Yaman ve Semiha Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otobüs şoförü ile 10 yolcu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, otobüsün, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun, heyelan ve buna bağlı çökme sonucu trafiğe kapatılması nedeniyle güzergahını değiştirdiği öğrenildi.

AA