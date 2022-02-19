Otobüs kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde Metin Çetindaş (49) idaresindeki 48 J 8149 plakalı Enkotur'a ait otobüs, yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Avcık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Uzun süre trafiğe kapatılan kara yolu devrilen otobüsün kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Tur otobüsünün İzmir'den Kapadokya bölgesine gezi için gidenleri taşıdığı öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, kazanın sabah 06.38 sularında gerçekleştiği bildirildi.

Tur otobüsünde iki şoför ve 45 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz koordinesinde olay yeri, adli ve otopsi işlemleri için 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazaya karışan otobüsün 2 şoförü yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Burada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Özkan'ın telefonundan yaralılardan tur rehberi Efe Taş ile görüştü, kaza hakkında bilgi aldı.

Soylu, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tedavisi süren Taş, yaptığı açıklamada, yolda buzlanma, tipi ve rüzgarın olduğunu belirterek, "Araç savrulunca kaptan hakimiyetini kaybetti, sağ şarampole yuvarlandı. En öndeydim, emniyet kemerim bağlıydı. Kapadokya'ya gidiyorduk. Yolculuğa çıkarken emniyet kemeri uyarılarımızı yapmıştık. Çok feci bir kazaydı. Hızımız yavaştı, yerler buz olduğu için kaza yaptık." diye konuştu.