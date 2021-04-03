Palandöken Geçidi'nde karla mücadele
2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde nisanda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı.
Yurt Haberleri 03.04.2021, 16:04
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekman ilçesine alternatif ulaşım sağlayan ve kar ile tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda, bir hafta karla mücadele çalışması yürüttü.
Kar savurma araçları, kepçe, greyder ve kamyonlarla nisanda metrelerce karla mücadele eden ekipler, kara yolunu bugün ulaşıma açtı.
AA
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