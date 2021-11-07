Pamukkale'de feci kaza
Denizli’de bir otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki kişi ağır yaralandı.
Yurt Haberleri 07.11.2021, 15:42
Pamukkale ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu sürücü öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Fırat Polat (32) yönetimindeki 20 ACS 740 plakalı otomobil, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki yan yolda park halinde bulunan 20 AET 653 plakalı tıra arkadan çarptı.
Tırın dorsesinin altına girmesi sonucu üst bölümü kopan ve hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Polat ile yanındaki Yonca Polat (26), itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yonca Polat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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