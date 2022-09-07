Park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yurt Haberleri 07.09.2022, 08:46
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Kepirtepe mevkisinde Hamdi Arslan (19) idaresindeki 39 NC 350 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen 34 BGK 950 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arslan, hastanede hayatını kaybetti.
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