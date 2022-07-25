Poligonda yangın paniği
Osmaniye'de özel bir atış poligonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yurt Haberleri 25.07.2022, 17:25 25.07.2022, 17:54
Yaverpaşa Mahallesi'ndeki atış poligonunda, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.
Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Poligonun bekleme salonunda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
İşletmeci Mehmet Ali Kaya, gazetecilere, poligondaki tadilat sırasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevlerin plastik tavan malzemesini tutuşturduğunu ve işletmede hasar oluştuğunu kaydetti.
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