Polis memuru görev yerinde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Hükümet Konağı'nda görevli polis memurunun ölü bulunduğu bildirildi.
Yurt Haberleri 19.02.2022, 13:39
Vardiya değişimi için Hükümet Konağı'na gelen polis memurları, Seyit Ahmet Aksu'nun (37) yerde hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine Hükümet Konağı'na gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Aksu'nun cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aksu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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