Polis, sokak hayvanlarını unutmadı
Adana'da soğuk hava şartlarında yaşam şartları zorlaşan sokak hayvanları için polis ekiplerince mama bırakıldı.
Yurt Haberleri 16.01.2022, 10:53
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı.
Ekipler, hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çekebileceği bölgelerde belirli noktalara yem bıraktı.
Sokak hayvanlarının bulunduğu yerleri gezen ekipler, gördükleri bir grup köpeği de elleriyle besledi.
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