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Polis, sokak hayvanlarını unutmadı

Adana'da soğuk hava şartlarında yaşam şartları zorlaşan sokak hayvanları için polis ekiplerince mama bırakıldı.

Yurt Haberleri 16.01.2022, 10:53
Polis, sokak hayvanlarını unutmadı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çekebileceği bölgelerde belirli noktalara yem bıraktı.

Sokak hayvanlarının bulunduğu yerleri gezen ekipler, gördükleri bir grup köpeği de elleriyle besledi.

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#Adana
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