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Protez bacaktan uyuşturucu çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde protez bacağında İran'dan getirdiği sentetik uyuşturucu ve afyon sakızı ele geçirilen kişi cezaevine gönderildi.

Yurt Haberleri 06.11.2022, 12:03
Protez bacaktan uyuşturucu çıktı

İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan F.E, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 Kasım'da, İran'dan ülkeye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği belirlenen engelli F.E'nin üst aramasında, protez bacağına zulalanmış 71,82 gram sentetik uyuşturucu ve 0,52 gram afyon sakızı ele geçirilmişti.

#protez bacak #uyuşturucu
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