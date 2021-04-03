Sabiha Gökçen Havalimanı metroyla Kadıköy'e bağlanıyor

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının Şeyhli istasyonunda düzenlenen ilk ray kaynak törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, ulaştırma, habercilik, lojistik, demiryolu, altyapı ve benzeri alanlarda sağlanan ilerlemeden ve hayata geçen projelerden bahsetti.

Karaismailoğlu, hareketliliğin ülke içinde ve Türkiye'nin bulunduğu bölgede akıcı bir şekilde sağlanması için stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini, Ulaşım Master Planı, Lojistik Ana Planı ve 2023 Stratejik Planı doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini, Türkiye'yi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak, şehirler arasında erişilebilirliği artıracak bir hareketlilik altyapısını oluşturduklarını söyledi.

Demiryolu Reformu'ndan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattından, yüksek hızlı tren hatlarından, raylı sistemlerin artırılmasından bahseden Karaismailoğlu, bakanlık tarafından yapımı tamamlanarak işletmeye açılan toplam 312 kilometrelik raylı sistem hattında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcu taşındığını, ülke genelinde yapımı devam eden 11 raylı sistem hattının toplam uzunluğunun 147 kilometre olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, İstanbul'a kazandırdıkları Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi eserlere değinerek, kenti, İstanbul Havalimanı ile dünyanın transit merkezi haline getirdiklerini aktardı.

İstanbul'a bugüne dek 80 kilometrelik kent içi raylı sistem kazandırdıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Devam ettiğimiz 5 önemli metro hattının toplam uzunluğu tam 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız iki metro hattı da 13,5 kilometre uzunluğundadır. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un kent içi raylı sistemlerinin yarısını bakanlığımız yapmış olacaktır." diye konuştu.

AA