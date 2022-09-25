Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Rüstempaşa Mahallesi Armut Sokak'ta Ümit Kör (31), aralarında husumet olduğu öne sürülen M.Y'nin (40) evine giderek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, Kör'ü evden aldığı bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.