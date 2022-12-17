Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yurt Haberleri 17.12.2022, 12:12
Adnan Menderes Caddesi'nde bir eğlence mekanı önünde gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahlardan çıkan mermilerle yaralanan Ahmet Toykar (21), M.Ş, C.Y, N.C, B.G, İ.K. ve T.K, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ahmet Toykar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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