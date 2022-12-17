banner39

Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yurt Haberleri 17.12.2022, 12:12
Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Adnan Menderes Caddesi'nde bir eğlence mekanı önünde gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlardan çıkan mermilerle yaralanan Ahmet Toykar (21), M.Ş, C.Y, N.C, B.G, İ.K. ve T.K, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Toykar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#Sakarya
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?