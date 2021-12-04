Samsun'da trafik kazası: 5'i sağlık çalışanı 7 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i sağlık çalışanı 7 kişi yaralandı.

Süleyman Ö'nün kullandığı 55 AEF 459 plakalı otomobil, Karadeniz sahil yolu Atatürk Bulvarı Ankara kara yolu ayrımında refüje çarparak savruldu.

Süleyman Ö, savrulduktan sonra aynı yönde seyir halinde olan Onur K. idaresindeki 34 ZH 6817 plakalı otomobile çarptı.

Sağlık çalışanı Onur K. idaresindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle devrildi.

Onur K. ve sağlık çalışanı 4 arkadaşı ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

Sağlık çalışanları, görev yaptıkları özel hastaneye, diğer yaralılar ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre kapanan Karadeniz sahil yolunda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.