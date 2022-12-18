Şanlıurfa'da kamyonda 109 kilo 600 gram uyuşturucu yakalandı
Kentte durdurulan bir kamyonda 109 kilo 600 gram skunk ele geçirildiği, 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yurt Haberleri 18.12.2022, 12:16
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda arama gerçekleştirildi.
Ekiplerce araçta yapılan kontrolde 200 paket halinde 109 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Günün Anketi Tümü