Sepetli motosiklet can aldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sepetli motosikletin şarampole devrilmesi soncu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yurt Haberleri 28.11.2021, 18:37 28.11.2021, 18:40
Mahmut Bacak (73) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, Küçüksır Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Meliha (41) ile Esme Bacak (62) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Esme Bacak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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