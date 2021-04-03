Soylu, Sultangazi'de güvenlik toplantısına katıldı

Sultangazi Kaymakamlığındaki toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, Kaymakam Uğur Kalkar, İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik ve diğer yetkililer katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantıda, ilçedeki uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç, asayiş ve salgınla mücadele konularının ele alındığı belirtildi.

AA